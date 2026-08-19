Берег Зайсана превратили в свалку: мусор закапывают в землю

На берегу озера Зайсан в Восточно-Казахстанской области отдыхающие пожаловались на незаконное захоронение мусора. По словам автора публикации в Threads, отходы от десятков юрт не вывозят, а закапывают прямо на берегу. Фото и видео были сняты 13 августа возле села Байтогас. По словам автора поста, у озера расположены около 40–50 юрт.

На берегу озера стоят юрты, примерно 40–50 штук, с мусором они долго не церемонились и просто рядом зарывают в ямы! Прошу провести проверку на законность данной свалки, на действия хозяев данных юрт, — написал местный житель.

Автор публикации обратился к акимату Зайсанского района и призвал подключить к проверке другие государственные органы. Он также напомнил о программе «Таза Қазақстан», которая направлена в том числе на ликвидацию стихийных свалок и повышение экологической культуры. Пока неизвестно, кто именно организовал захоронение отходов и имеют ли владельцы юрт необходимые разрешения на организацию отдыха на этом участке.

Официальной информации о проверке со стороны местных властей на данный момент нет.