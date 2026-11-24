Берега под зачистку: в Казахстане сносят незаконные постройки у водоемов
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Водные территории Казахстана освобождают от незаконной застройки. С начала 2026 года бассейновые инспекции выявили 18 случаев строительства на поверхностных водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах. По всем эпизодам суды постановили снести незаконные строения и назначили штрафы.
Общая сумма административных взысканий составила 12,7 млн тенге. По каждому из 18 фактов были возбуждены административные дела и вынесены судебные решения о принудительном сносе незаконно возводимых или уже построенных объектов.
Контроль за соблюдением водного законодательства осуществляют бассейновые инспекции Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Параллельно ведомство реализует совместно с Генеральной прокуратурой Дорожную карту по борьбе с «черным рынком воды».
Как отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, принятый в прошлом году Водный кодекс расширил полномочия бассейновых инспекторов и установил более четкие требования по охране водных объектов.
«Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства», — сообщил он.
Таким образом, незаконное строительство у водоемов теперь не только фиксируется проверками, но и становится предметом судебных решений с конкретными последствиями для нарушителей.
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