Водные территории Казахстана освобождают от незаконной застройки. С начала 2026 года бассейновые инспекции выявили 18 случаев строительства на поверхностных водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах. По всем эпизодам суды постановили снести незаконные строения и назначили штрафы.

Общая сумма административных взысканий составила 12,7 млн тенге. По каждому из 18 фактов были возбуждены административные дела и вынесены судебные решения о принудительном сносе незаконно возводимых или уже построенных объектов.

Контроль за соблюдением водного законодательства осуществляют бассейновые инспекции Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Параллельно ведомство реализует совместно с Генеральной прокуратурой Дорожную карту по борьбе с «черным рынком воды».

Как отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, принятый в прошлом году Водный кодекс расширил полномочия бассейновых инспекторов и установил более четкие требования по охране водных объектов.

«Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства», — сообщил он.

Таким образом, незаконное строительство у водоемов теперь не только фиксируется проверками, но и становится предметом судебных решений с конкретными последствиями для нарушителей.