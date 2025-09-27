Береговая охрана США изъяла кокаин на 220 миллионов долларов
Подобные операции являются частью постоянной кампании США по борьбе с международным наркотрафиком.
Сегодня, 10:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
64Фото: Report
Береговая охрана США конфисковала более 13,5 тонн кокаина на сумму свыше 220 миллионов долларов в результате серии успешных операций в открытом море, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CBS.
По данным ведомства, перехваты судов, перевозивших наркотики, проходили в водах у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября.
Американские правоохранители опубликовали снимок одного из судов, охваченного огнём, однако пока не уточняется, как произошло возгорание и находились ли на борту люди.
Береговая охрана отмечает, что подобные операции являются частью постоянной кампании США по борьбе с международным наркотрафиком.
Самое читаемое
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- Учитель в Казахстане: больше, чем просто профессия
- В Туркестанской области учителя получили 4,2 млн тенге за несуществующие занятия
- Аида Балаева призвала женщин воспитывать в молодёжи культуру и толерантность
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей