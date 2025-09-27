  • 27 Сентября, 10:48

Береговая охрана США изъяла кокаин на 220 миллионов долларов

Подобные операции являются частью постоянной кампании США по борьбе с международным наркотрафиком.

Фото: Report

Береговая охрана США конфисковала более 13,5 тонн кокаина на сумму свыше 220 миллионов долларов в результате серии успешных операций в открытом море, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CBS.

По данным ведомства, перехваты судов, перевозивших наркотики, проходили в водах у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября.

Американские правоохранители опубликовали снимок одного из судов, охваченного огнём, однако пока не уточняется, как произошло возгорание и находились ли на борту люди.

Береговая охрана отмечает, что подобные операции являются частью постоянной кампании США по борьбе с международным наркотрафиком.

