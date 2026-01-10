Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира
37 человек спасены, еще один мигрант найден мертвым.
Сегодня, 20:49
129Фото: Report
У берегов провинции Измир в Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, сотрудникам береговой охраны удалось спасти 37 человек, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.
Инцидент произошел в районе Дикили, 37 человек спасены, еще один мигрант найден мертвым. По предварительным данным, на борту находились в общей сложности 45 человек. Судьба семи мигрантов остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.
К операции также привлечен вертолет береговой охраны TCSG-502.
