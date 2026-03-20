Во время рейса Астана – Уральск беременной пассажирке стало плохо. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Инцидент произошел 18 марта на борту рейса FS7367.

Во время полета у одной из пассажирок, находившейся на 27-й неделе беременности, возникло серьезное осложнение.

На борту оказались два врача, которые откликнулись на просьбу экипажа и начали оказывать женщине медицинскую помощь.

С учетом состояния пассажирки и рекомендаций специалистов командир воздушного судна принял решение прервать полет и вернуться в Астану.

После приземления женщину передали медицинским службам.

Позже стало известно, что она родила мальчика. Ребенок находится под наблюдением врачей.