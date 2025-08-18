На заседании Совета безопасности Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость контроля сомнительных финансовых потоков, чтобы они не уходили из-под внимания правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в социальной сети X, что в рамках принципа "следуй за деньгами" выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса.

По этой схеме спецпрокуроры расследуют уголовные дела в пяти регионах страны на сумму свыше 9 млрд тенге.

В Актау и Шымкенте задержаны 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере.

В области Ұлытау арестованы криптоактивы на 6 млн долларов.

В Астане заблокированы 88 криптокошельков на сумму 3,8 млн долларов, пресечена деятельность наркомагазинов, задержаны их организаторы, скрывавшиеся за рубежом.

В Шымкенте совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США спецпрокуроры вскрыли транзакции крупного наркомагазина на 70 млрд тенге, выявили 500 тысяч операций, ликвидировали две подпольные лаборатории и арестовали 24 участников.

Сотрудники КНБ и полиции расследуют аналогичное дело по криптовалютным активам на 12 млн долларов.

Учитывая, что современная наркоторговля практически полностью перешла в интернет с использованием подставных счетов, криптовалюты и Р2Р-платежей, в Казахстане активно применяются IT-технологии для отслеживания и блокировки незаконных операций.

С начала года арестовано более 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге. В целом сумма арестованных активов по делам о наркопреступности превысила 11,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанцам платят за сведения о наркоторговцах.