По поручению Главы государства в Казахстане активизируются меры по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах, а также по противодействию популяризации наркотиков и алкоголя среди молодежи, включая их романтизацию в интернете и СМИ, передает BAQ.KZ.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в социальной сети X, что сегодня к профилактической работе активно привлекаются студенты и учебные заведения. Заключено более 40 меморандумов с ведущими вузами страны.

В регионах реализуются различные инициативы:

В области Абай запущен проект, в рамках которого 56 студентов-юристов проводят встречи со школьниками 7–10 классов в Семее по вопросам профилактики наркомании и других правонарушений.

В Алматы действует молодежный проект "Жастармен". В его рамках свыше 3,5 тысяч студентов совместно с полицией проводят рейды в развлекательных заведениях, патрулируют парки и общественные места.

В Восточно-Казахстанской области прокуроры при поддержке акимата и бизнеса реализовали инициативу "STOP наркотик!", создав частный фонд.

Кроме того, внедрен механизм выплаты вознаграждений гражданам, сообщающим информацию о наркоправонарушениях.

По словам Берика Асылова, аналогичные проекты действуют практически во всех регионах страны.