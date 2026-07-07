Берик Асылов назначен Генеральным Прокурором

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Асылова Генеральным прокурором.

"Указом Главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Берик Асылов продолжит работу во главе высшего надзорного органа страны. Он занимает должность Генерального прокурора с марта 2022 года. За годы службы в органах прокуратуры занимал ряд руководящих должностей, в том числе был первым заместителем Генерального прокурора, а также возглавлял прокуратуры Алматы, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.