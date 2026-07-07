Берик Асылов назначен Генеральным Прокурором
Сегодня 2026, 20:20
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Сегодня 2026, 20:20Сегодня 2026, 20:20
44Фото: Генеральная прокуратура РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Асылова Генеральным прокурором.
"Указом Главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Берик Асылов продолжит работу во главе высшего надзорного органа страны. Он занимает должность Генерального прокурора с марта 2022 года. За годы службы в органах прокуратуры занимал ряд руководящих должностей, в том числе был первым заместителем Генерального прокурора, а также возглавлял прокуратуры Алматы, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.
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