Берик Асылов открыл международную конференцию по вопросам укрепления принципа «Закон и порядок»

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов открыл международную научно-практическую конференцию, посвящённую реализации конституционного принципа «Закон и порядок» в современной правовой системе.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, судебной системы, международных организаций, зарубежных образовательных учреждений и научного сообщества.

С приветственными словами к участникам обратились первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, а также представители ООН и ОБСЕ.

Среди участников также были депутаты Курултая, министр науки и высшего образования, Уполномоченный по правам человека, представители Совета Безопасности, зарубежные эксперты и ведущие казахстанские учёные-правоведы.

Основной целью конференции стал обмен международным опытом и выработка практических рекомендаций по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики и укреплению правопорядка.

Выступая на пленарном заседании, Берик Асылов отметил, что принятие новой Конституции создало дополнительные возможности для развития государственности, защиты прав граждан и совершенствования правовой системы.

По его словам, принцип «Закон и порядок» закреплён в преамбуле и основополагающих положениях Основного закона. Его реализация предполагает не только обеспечение законности и общественной безопасности со стороны государства, но и повышение правовой культуры и ответственности каждого гражданина.

Генеральный прокурор подчеркнул, что закон должен быть един для всех, а ответственность за правонарушения — наступать независимо от занимаемой должности и положения в обществе. Важную роль в реализации этой задачи играет взаимодействие правоохранительных и других государственных органов.

Отдельное внимание на конференции уделили цифровой трансформации правоохранительной системы и внедрению искусственного интеллекта. Как отметил Берик Асылов, современные технологии, аналитические инструменты и системы прогнозирования рисков должны стать важными элементами работы государственных органов.

Участникам представили IT-разработки органов прокуратуры и отечественных компаний. По информации Генеральной прокуратуры, благодаря внедрению новых технологий в текущем году специальные прокуроры установили местонахождение активов на сумму 20 млн долларов США в иностранных юрисдикциях. Значительная часть обнаруженных активов была представлена криптовалютой. Это позволило обеспечить возмещение причинённого государству ущерба.

В ходе конференции также рассмотрели вопросы международного взаимодействия, обмена информацией и координации действий правоохранительных органов разных стран.

В частности, было подписано соглашение о взаимопонимании между Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве между Академией правоохранительных органов и Европейской организацией публичного права (EPLO), а также Академией правосудия при Высшем Судебном Совете Казахстана.

Ожидается, что достигнутые договорённости будут способствовать развитию профессионального взаимодействия, обмену опытом и совершенствованию правовых механизмов в Казахстане и регионе.