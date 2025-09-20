Берик Асылов: возврат незаконно выведенных активов уже приносит реальную пользу стране
Органы прокуратуры за короткое время провели масштабную работу – еще никогда за столь ограниченный период не удавалось вернуть такой объем средств, отметил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в сообщении, опубликованном в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства в своём Послании народу Казахстана положительно отметил работу по возврату незаконно выведенных активов.
"В реализацию Закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов" взыскано с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из них порядка 850 млрд тенге уже поступили в доход государства", - отметил прокурор.
На возвращённые средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге.
С субъектами олигополий заключены соглашения и ими приняты обязательства обинвестициях в страну 5,2 трлн тенге, а именно, на строительство нового туристического комплекса в городе Алматы, транспортно-логистических центров и заводов в других регионах.
К примеру, будет построен горно-обогатительный комбинат, который создаст более 3 000 рабочих мест, увеличит добычу и переработку ресурсов, тем самым укрепит экспортный потенциал страны и увеличит приток налоговых поступлений.
Кроме того, субъектами будут построены 16школ и садиков,
8 врачебных амбулаторий и больниц, 13 спортивных комплексов,
16 культурно-досуговых объектов на общую сумму 122 млрд тенге.
Это создаст более 8 000 дополнительных рабочих мест.
За указанными проектами мы будем осуществлять строгий контроль.
Одновременно Комитет по возврату незаконных активов трансформируется в Комитет по защите прав инвесторов. Главная цель - создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны.
В целом в этом направлении мы проводим системную работу - расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты (недавно мною были подписаны правовые договоры с Сингапуром и прорабатываются еще ряд проектов с крупными мировыми финансовыми центрами).
Защита инвестиций уже итак стала ключевым направлением работы прокуратуры. Сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тыс. инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге.
С 2023 года:
• решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана 1 732 инвесторам (в том числе иностранным);
• внедрён "прокурорский фильтр", который исключает проверки и санкции без согласования с прокурором;
• пресечено 370 незаконных проверок, 438 административных производств и 200 ограничительных мер;
• более 1 000 решений, ущемляющих бизнес, не согласованы;
• наказаны 307 должностных лиц.
Эти меры уже дали эффект:
• на 60% сократилось количество исков госорганов к инвесторам,
• на 12% меньше административных дел,
• в 10 раз меньше уголовных дел против бизнеса (с 1 553 до 154).
Показательный пример — в г.Алматы в ходе реализации проекта мультибрендового завода по производству легковых автомобилей Haval, Chery, Changan в Казахстане инвестор столкнулся с рядом проблем.
С 2022 года акимат отказывал в подключении инвестора к сетям газоснабжения, в 2023 году не выдавал архитектурно-планировочное задание на строительство объекта.
В 2024 году инвестору не предоставлялись технические условия для подключения к электросетям. Были проблемы с актом ввода в эксплуатацию.
Благодаря вмешательству прокуратуры, все эти проблемные вопросы разрешены в пользу инвестора.
Сейчас инвестиционный проект запущен, общий объем инвестиций составляет порядка 182 млрд тенге, создано свыше 3 тыс. рабочих мест.
Также отмечу дело о трёх транспортных компаниях, модернизировавших парк вагонов. Требования уполномоченного органа о возврате 1,7 млрд тенге субсидий были отменены Верховным судом после протестов Генпрокуратуры.
Наша цель — инвестиционный климат, понятный и предсказуемый для каждого инвестора.
Думаю, что Комитет по защите прав инвесторов выведет работу на новый уровень -поможет ускорить все начатые процессы по наполнению экономики реальными деньгами, в том числе в виде инвестиций, и обеспечит надежную поддержку бизнеса.
