Сенат Парламента РК поддержал представление Президента Казахстана об освобождении Берика Нажмиденова от должности судьи Верховного суда в связи с его назначением на другую должность, передаёт BAQ.KZ.

Председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан Дмитрий Малахов отметил, что Берик Тулеутаевич Нажмиденов ранее был назначен судьёй Городского суда по представлению главы государства для укрепления судебной системы специалистами в отдельных отраслях права.

"Он является специалистом в сфере финансового контроля", — подчеркнул Дмитрий Малахов.

Согласно указу Президента Республики Казахстан от 26 июня 2025 года № 923, Берик Нажмиденов назначен на должность судьи по административным делам.

В этой связи в Сенате Парламента РК было рассмотрено представление главы государства об освобождении Берика Нажмиденова от занимаемой должности судьи Верховного суда. Депутаты поддержали данное представление.