6–8 марта в столице Монголии городе Улан-Батор прошел II чемпионат мира по искусству охоты с ловчими птицами. В престижном соревновании приняли участие более 30 беркутчи из 10 стран, продемонстрировав свое мастерство, передает BAQ.KZ.

На международной арене честь сборной Казахстана защищали три спортсмена. Среди них уроженец Абайской области, беркутчи из Урджарского района Ерзат Байкадамов показал высокий результат и завоевал призовое II место.

Итоги соревнований:

1 место – Серик Женисбек (Монголия);

2 место – Ерзат Байкадамов (Казахстан);

3 место – Буркитхан Хайзым (Монголия).

Отметим, что I чемпионат мира по беркутчи был проведен в 2022 году в Урджарском районе области Абай.