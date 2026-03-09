Беркутчи из Казахстана стал серебряным призером чемпионата мира
Первое место занял соперник из Монголии.
Сегодня 2026, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:02Сегодня 2026, 09:02
166Фото: Акимат Абайской области
6–8 марта в столице Монголии городе Улан-Батор прошел II чемпионат мира по искусству охоты с ловчими птицами. В престижном соревновании приняли участие более 30 беркутчи из 10 стран, продемонстрировав свое мастерство, передает BAQ.KZ.
На международной арене честь сборной Казахстана защищали три спортсмена. Среди них уроженец Абайской области, беркутчи из Урджарского района Ерзат Байкадамов показал высокий результат и завоевал призовое II место.
Итоги соревнований:
1 место – Серик Женисбек (Монголия);
2 место – Ерзат Байкадамов (Казахстан);
3 место – Буркитхан Хайзым (Монголия).
Отметим, что I чемпионат мира по беркутчи был проведен в 2022 году в Урджарском районе области Абай.
Самое читаемое
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- В одной из больниц Алматинской области впервые провели операции по стентированию
- Власти Ирана разработали операцию "Безумец" против США и Израиля
- Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
- Трассы в Павлодарской и Абайской областях открыты