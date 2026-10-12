Беркуты, тазы и 15 тысяч зрителей: в ВКО прошел открытый Кубок Азии по охоте с ловчими птицами

В селе Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области собрались 176 беркутчи из 10 стран. Здесь прошел пятый международный фестиваль «Шығыс Салбурыны – 2026», а вместе с ним впервые открытый Кубок Азии по охоте с ловчими птицами. Посмотреть на беркутов, соколов и ястребов приехали около 15 тысяч человек.

Кто приехал

Кроме беркутчи, на фестиваль привезли своих собак больше 50 заводчиков и тренеров тазы. Казахстанцы соревновались с гостями из Венгрии, Грузии, Испании, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Турции и Узбекистана.

Площадкой стал этнокомплекс «Бүркіт төбе». Беркутчи и сокольники показывали, как управляются с беркутами, соколами и ястребами, и рассказывали о традициях соколиной охоты в своих странах.

Для этих людей работа с хищной птицей не просто спорт. Это искусство, на которое уходят годы опыта и терпения и которое держится на особом взаимопонимании человека и пернатого охотника.

50 юрт и монеты на скаку

На территории этнокомплекса выросли 50 белоснежных юрт. В них гостям показывали традиции, культуру и ремесла казахского народа, рассказывали об истории и туристических местах городов и районов области.

Охотой с птицами программа не ограничилась. Тазы соревновались в беге, наездники укрощали диких лошадей, стреляли из лука верхом и поднимали монеты на полном скаку. Прошли состязания по национальным видам спорта, ярмарка изделий ремесленников и концерт известных артистов.

Как все начиналось

Первый турнир беркутчи провели в Бозанбае в 2021 году, тогда он назывался «Қансонар». С 2022 года соревнования стали международным фестивалем «Шығыс Салбурыны». В 2026 году его включили в календарь крупных мероприятий Министерства туризма и спорта.

Цель фестиваля в том, чтобы популяризировать охотничьи традиции казахов, показать национальное наследие на международном уровне и передать его следующим поколениям. Заодно гости знакомятся с охотничьими традициями других стран.

На пути к списку ЮНЕСКО

В этом году в регион приезжала делегация Министерства иностранных дел и Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО. В комиссии отметили, что в Бозанбае создают условия, чтобы сохранять древние обычаи и передавать навыки молодым. По их словам, мастерам стоит делиться опытом не только с земляками, но и с иностранными гостями.

У традиции есть шанс получить международный статус. В официальных материалах ЮНЕСКО на 2026 год указана заявка на включение фестиваля с участием тазы и беркутов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Искусство соколиной охоты в этом списке уже есть, и Казахстан участвует в этой международной номинации.

Кто победил

В состязаниях с беркутами первое место занял Серикболсын Жалгасулы из Жамбылской области. Вторым стал Ерасыл Серикбекулы из Астаны. Бронзу разделили Бергенбай Тастанбек из Акмолинской области и Аяжан Данияркызы из Алматы.

С ястребами лучше всех выступил Заки Махмудхан из Туркестанской области. Второе место у Берикболсына Бабажана из Жамбылской области. Третьими стали Халифа Алтай Мубарак из ВКО и снова Ерасыл Серикбекулы из Астаны, который увез с фестиваля сразу две награды.

В соревнованиях с балобанами победил Темирали Толегенулы из Карагандинской области. Серебро взял Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области, бронзу поделили Ануар Кенес и Ералы Тастанбек, оба из Акмолинской области.

В беге тазы первым к финишу пришел Карауыз Ержана Жайыка из Усть-Каменогорска. Вторым стал Акбакай Саята Калакаева из Семея, третьим Лашын Мейира Жетписова из Тарбагатайского района.

Самой успешной оказалась Жамбылская область, ее участники взяли три награды, в том числе золото с беркутами.

Для Бозанбая фестиваль стал шансом заявить о себе на весь мир. А зрители увидели древнее искусство кочевников не в музейной витрине, а вживую.