  • Главная
  • Новости
  • Берлин запускает массовую высылку афганцев после переговоров с талибами

Берлин запускает массовую высылку афганцев после переговоров с талибами

Сегодня 2026, 08:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Bundespolizei/dts Nachrichtenagentur/IMAGO Сегодня 2026, 08:11
Сегодня 2026, 08:11
29
Фото: Bundespolizei/dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Германия намерена резко увеличить число депортаций граждан Афганистана. Как сообщили в МВД ФРГ, власти планируют организовывать до трех чартерных рейсов в месяц для высылки афганцев, а также проводить индивидуальные депортации регулярными авиарейсами. По данным немецких СМИ, решение стало возможным после переговоров представителей министерства внутренних дел Германии с движением Taliban.

При этом Берлин по-прежнему не признает талибов законным правительством Афганистана и подчеркивает, что контакты носят исключительно технический характер. Накануне Германия уже отправила в Афганистан чартерным рейсом 32 человека. Среди депортированных были осужденные за тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования, сексуальное насилие над детьми, наркоторговлю и вымогательство.

Глава МВД ФРГ Alexander Dobrindt заявил, что лица, совершившие серьезные преступления, не должны оставаться в стране.

Самое читаемое

Наверх