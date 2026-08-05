В Актау расследуют избиение 14-летнего школьника: подростка госпитализировали
Семья пострадавшего просит правоохранительные органы и прокуратуру взять расследование на особый контроль.
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В Актау 14-летний школьник оказался в больнице после нападения двух подростков. По словам родственников, произошедшее сопровождалось угрозами, а момент избиения нападавшие сняли на видео.
Как утверждает сестра пострадавшего, утром 4 августа двое подростков 16–17 лет заставили школьника позвонить своему знакомому и потребовать его выйти на улицу. После отказа они избили 14-летнего подростка, а затем отправили видеозапись его другу с угрозой.
В результате школьника госпитализировали в областную детскую больницу с травмой головы.
Родственники также заявляют, что один из предполагаемых нападавших в присутствии сотрудников полиции признался в содеянном и, по их словам, высказал угрозы повторить нападение.
Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действиям подростков должны быть установлены в ходе расследования.
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