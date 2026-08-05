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  • В Актау расследуют избиение 14-летнего школьника: подростка госпитализировали

В Актау расследуют избиение 14-летнего школьника: подростка госпитализировали

Семья пострадавшего просит правоохранительные органы и прокуратуру взять расследование на особый контроль.

5 Августа 2026, 07:41
АВТОР
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Polisia.kz 5 Августа 2026, 07:41
5 Августа 2026, 07:41
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Фото: Polisia.kz

В Актау 14-летний школьник оказался в больнице после нападения двух подростков. По словам родственников, произошедшее сопровождалось угрозами, а момент избиения нападавшие сняли на видео.

Как утверждает сестра пострадавшего, утром 4 августа двое подростков 16–17 лет заставили школьника позвонить своему знакомому и потребовать его выйти на улицу. После отказа они избили 14-летнего подростка, а затем отправили видеозапись его другу с угрозой.

В результате школьника госпитализировали в областную детскую больницу с травмой головы.

Родственники также заявляют, что один из предполагаемых нападавших в присутствии сотрудников полиции признался в содеянном и, по их словам, высказал угрозы повторить нападение.

Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действиям подростков должны быть установлены в ходе расследования.

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