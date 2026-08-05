В Актау расследуют избиение 14-летнего школьника: подростка госпитализировали

В Актау 14-летний школьник оказался в больнице после нападения двух подростков. По словам родственников, произошедшее сопровождалось угрозами, а момент избиения нападавшие сняли на видео.

Как утверждает сестра пострадавшего, утром 4 августа двое подростков 16–17 лет заставили школьника позвонить своему знакомому и потребовать его выйти на улицу. После отказа они избили 14-летнего подростка, а затем отправили видеозапись его другу с угрозой.

В результате школьника госпитализировали в областную детскую больницу с травмой головы.

Родственники также заявляют, что один из предполагаемых нападавших в присутствии сотрудников полиции признался в содеянном и, по их словам, высказал угрозы повторить нападение.

Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действиям подростков должны быть установлены в ходе расследования.