В казахской культуре есть множество тонких наблюдений за природой, которые передавались из поколения в поколение. Одно из таких явлений — «Бес қонақ» (в переводе — «пять гостей»). Это не просто красивое название, а особый период в народном календаре, о котором знали кочевники и к которому всегда относились с уважением и осторожностью.

Что такое «Бес қонақ»?

«Бес қонақ» — это короткий период, обычно пять дней в конце зимы или начале весны, когда погода внезапно меняется. После первых тёплых дней может резко вернуться холод: поднимается ветер, возможны снег, буран или заморозки.

Для современного человека это выглядит как обычный погодный скачок. Но для наших предков это было чётко подмеченное и повторяющееся явление, которое включили в народный календарь. Не случайно в народе говорили:

«Бес қонақсыз көктем болмайды» — без этих «пяти гостей» настоящая весна не наступает.

Почему «пять гостей»?

Есть несколько объяснений происхождения названия. Считалось, что эти холодные дни приходят «в гости» — неожиданно и ненадолго. Число пять связано с примерной продолжительностью периода. В переносном смысле «гости» — это холод, ветер, снег, гололёд и резкое похолодание.

То есть речь идёт не о людях, а о силах природы, которые как будто заходят «на несколько дней», прежде чем окончательно уступить место весне.

Как воспринимали это явление раньше?

Для кочевников «Бес қонақ» имел практическое значение. Они не спешили с перегоном скота на дальние пастбища, понимая, что тепло ещё нестабильно. Кроме того, кочевники не снимали зимнюю одежду окончательно. Можно сказать, готовились к последнему «удару зимы», а также берегли запасы корма и топлива.

Это был своеобразный сигнал: весна уже близко, но расслабляться рано. Старшие часто предупреждали: «Әлі бес қонақ бар» — напоминая, что зима ещё может вернуться. А в некоторых регионах говорили и так: «Бес қонақ өтпей, бел шешпе» — не спеши «расслабляться», пока эти дни не пройдут.

Как «Бес қонақ» проявляется в разных регионах?

Интересно, что это явление по-разному ощущается в разных частях Казахстана. На юге страны, в районах Туркестана и Шымкента, где весна приходит раньше, «Бес қонақ» чаще проявляется в виде резкого ветра, пыльных бурь и кратковременного похолодания.

В Алматинской области и самом Алматы многие замечают знакомую картину: уже распускаются почки, становится по-весеннему тепло — и вдруг на несколько дней возвращается снег или мокрый снег. Недаром в народе подшучивают: «Көктем келді деп сенбе, бес қонақты күт».

А на севере и в центральных регионах, таких как Астана, Караганда или Костанай, этот период может быть более суровым: возвращаются морозы, метели, и зима словно делает свой последний, но ощутимый рывок.

Есть ли научное объяснение?

С точки зрения метеорологии, «Бес қонақ» вполне объясним. В переходный период между зимой и весной атмосфера нестабильна. Так, холодные воздушные массы ещё не отступили полностью, тёплый воздух начинает активно вытеснять холодный, из-за этого происходят резкие колебания температуры.

Такие «возвраты холода» наблюдаются не только в Казахстане, но и в других регионах мира. Однако именно в казахской традиции это явление получило своё имя и закрепилось в культуре.

Как отмечают синоптики, подобные скачки температуры являются закономерными для континентального климата.

«В конце зимы и начале весны возможно кратковременное возвращение холодных воздушных масс. Это нормальный процесс, связанный с перестройкой атмосферной циркуляции, и он часто сопровождается ветром, осадками и резким понижением температуры», - говорят они.

Кроме того, период «Бес қонақ» нередко совпадает по времени с праздником Наурыз или предшествует ему. И в этом многие видят символичность: прежде чем окончательно уступить место весне и обновлению, природа словно проходит через последний этап перемен.

Актуально ли это сегодня?

Несмотря на развитие метеорологии, многие до сих пор замечают, что как только кажется, что зима закончилась — наступают несколько неприятно холодных дней. И старшее поколение часто говорит: «Это бес қонақ».

Сегодня это уже не столько практическое руководство, сколько культурная память, часть национальной идентичности, пример народной мудрости и наблюдательности.

Почему важно помнить о таких явлениях?

«Бес қонақ» — это не просто погодная примета. Это отражение того, как люди умели жить в гармонии с природой, наблюдать за ней и делать выводы без приборов и прогнозов.

В мире, где всё больше зависит от технологий, такие знания напоминают, что иногда достаточно просто внимательно смотреть вокруг.