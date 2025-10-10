В Мехико прошёл первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Латинской Америке, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Dimashnews. "Auditorio Nacional" — одна из самых престижных площадок города — была заполнена до последнего места. Ещё до начала шоу фанаты пели мексиканские песни и скандировали имя артиста.

Димаш открыл концерт песнями Golden и Smoke, поприветствовав публику на испанском языке. В программу вошли композиции на разных языках — от итальянской Olimpico до казахской Махаббат бер маған и французской SOS d’un Terrien en Détresse. Зал подпевал каждой песне, а сам артист не раз благодарил зрителей: "Muchas gracias, México!" Во время концерта певец исполнил знаменитую Besame Mucho, а также представил на сцене младшего брата Абильмансура, сыгравшего на электрогитаре. Публика тепло встретила и национальные казахские инструменты — домбру, сыбызгы и кобыз. В завершение вечера Димаш поблагодарил мексиканских поклонников и отметил, что для него сбылась мечта — представить культуру Казахстана в Латинской Америке.