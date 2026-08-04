Беспилотники атаковали склады Wildberries в Подмосковье, Ленобласти и Тверской области

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Под ударами оказались складские комплексы в Московской, Ленинградской и Тверской областях, в том числе объекты Wildberries. По данным властей, в Подмосковье погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Подмосковье: пять погибших и поврежденные склады

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в городе Чехове Московской области. По информации губернатора, в результате удара беспилотников погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

В промышленной зоне Новоселок после попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Самый крупный пожар возник на одном из складов, открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

На опубликованных властями фотографиях видны поврежденные складские комплексы Wildberries и «М.Видео», однако официально названия компаний в сообщениях не указывались.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.

В Ленинградской области загорелся склад Wildberries

В Ленинградской области беспилотники атаковали складской комплекс в поселке Красный Бор. В пресс-службе Wildberries сообщили, что на объекте произошло возгорание.

По данным компании, до происшествия была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников, поэтому, предварительно, пострадавших нет. Прием новых поставок на склад временно ограничен.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что за ночь над регионом были сбиты 17 беспилотников. По его словам, повреждения получила складская зона Красного Бора. Также сообщалось об одном пострадавшем, однако эта информация уточняется.

Повреждения зафиксированы и в Тверской области

Еще один инцидент произошел в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. По словам губернатора региона, обломки беспилотника повредили стену складского помещения Wildberries.

Сотрудники объекта не пострадали.

Атака продолжается

По словам губернатора Московской области, российские военные продолжают отражать атаку беспилотников. Воздушные цели фиксируются над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами региона.