Беспилотники применяют при обследовании энергообъектов в Карагандинской области

Линии электропередачи, опоры, здания и дымовые трубы в Карагандинской области теперь под контролем беспилотников. Энергетические объекты начали осматривать с воздуха.

Беспилотники применяет территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.

За чем видется наблюдение

Список объектов широкий. Воздушные линии электропередачи, опоры, здания и сооружения, дымовые трубы и другие труднодоступные элементы энергообъектов.

Раньше инспектор мог осмотреть их только с земли, а часть конструкций физически недоступна. Дымовую трубу вблизи не обойдёшь, на опору не залезешь.

«Использование дрона позволяет проводить визуальное обследование воздушных линий электропередач, опор, зданий, сооружений, дымовых труб и других труднодоступных элементов энергообъектов. С воздуха можно детально зафиксировать состояние оборудования, выявить повреждения и дефекты, которые сложно обнаружить при обычном наземном осмотре», - говорится в сообщении департамента.

Что происходит с материалами

Дроны ведут аэрофото- и видеосъёмку. Снимки позволяют детально оценивать техническое состояние оборудования, вовремя находить повреждения и потенциальные риски.

Дальше материалы попадают к инспекторам.

«Полученные фото и видеоматериалы используются инспекторами для последующего анализа технического состояния объектов и принятия соответствующих мер», - отмечают в департаменте.

Результаты обследований фиксируются, то есть остаются в работе и после самого вылета.

В ведомстве считают, что применение современных технологий повышает оперативность и качество государственного энергетического контроля.

От состояния линий и подстанций напрямую зависит, будет ли свет в домах и на предприятиях области. Своевременно найденный дефект на опоре или трещина в конструкции это авария, которой не случится.

В департаменте отмечают, что такой подход способствует обеспечению надёжной работы энергетической инфраструктуры региона.