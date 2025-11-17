В Министерстве внутренних дел продолжается масштабная цифровая трансформация, в рамках которой активно внедряются современные технологии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из ключевых инструментов стали беспилотные летательные аппараты, которые уже используются во всех регионах Казахстана. Дроны доказали свою эффективность в повышении безопасности и оперативности действий полиции.

Одним из наиболее заметных направлений применения дронов стала работа по обеспечению дорожной безопасности. Оснащённые камерами высокого разрешения, беспилотники позволяют фиксировать нарушения правил дорожного движения в режиме реального времени, контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные полицейским экипажам. Дальность полёта до 20 километров обеспечивает полноценное воздушное патрулирование загруженных автомагистралей и труднодоступных территорий. Только за последнее время с помощью БПЛА выявлено свыше шести тысяч нарушений ПДД. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и помогает вовремя предотвращать потенциально опасные ситуации.

Дроны также стали незаменимыми помощниками в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях. Во время концертов, спортивных матчей и праздничных событий воздушный мониторинг позволяет контролировать плотность скопления людей, оперативно выявлять подозрительные действия и направлять патрули туда, где это необходимо. Это значительно расширяет возможности полиции по организации безопасности и эффективному управлению силами на месте.

В оперативно-служебной деятельности беспилотники используются при осмотре мест происшествий, поиске пропавших людей, документировании следов преступлений и наблюдении за криминогенной обстановкой. Аэрофотосъёмка, видеофиксация и трансляция данных в реальном времени повышают качество собранных доказательств и ускоряют процесс расследования. Одним из показательных примеров стала операция "Қарасора" и мероприятие "Правопорядок" в Шымкенте: передвижение 44-летней подозреваемой в сбыте синтетических наркотиков отслеживалось с помощью БПЛА, что позволило задержать её с поличным. В автомобиле женщины обнаружили более двух килограммов наркотиков.

Использование дронов становится важной частью программы цифровой трансформации МВД. Сегодня беспилотники — это не просто технологическое новшество, а реальный рабочий инструмент, который ежедневно помогает полицейским обеспечивать правопорядок, повышать уровень безопасности на дорогах и раскрывать преступления. Министерство подчёркивает, что технологии будущего уже активно работают на безопасность каждого гражданина.