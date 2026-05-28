Беспилотные грузовики впервые прошли маршрут Астана — Москва

Казахстан и Россия сделали шаг к новой эпохе транспортных технологий, запустив первый международный проезд грузового транспорта в беспилотном режиме. Тестовый маршрут одновременно прошел по направлениям Астана - Москва и Москва - Астана.

Проект реализовали министерства транспорта двух стран совместно с группой КАМАЗ в рамках развития цифровых технологий и интеллектуальной логистики.

В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и беспилотные перевозки стали одним из ключевых направлений модернизации транспортной отрасли.

Во время тестового рейса специалисты проверяли работу связи на маршруте, точность цифрового двойника дороги и устойчивость беспилотной системы в условиях потери сигнала.

Маршрут протяженностью около 3000 километров беспилотные грузовики преодолели всего за двое суток. По данным организаторов, это позволило сократить время в пути более чем в два раза.

Почему это важно

Беспилотные технологии сегодня рассматриваются как один из главных драйверов будущей логистики. Основное преимущество таких перевозок - снижение влияния человеческого фактора, который остается причиной большинства ДТП.

Кроме того, проект должен помочь решить одну из главных проблем мировой транспортной отрасли - нехватку водителей грузового транспорта.

Если обычный водитель может находиться за рулем в среднем около восьми часов в сутки, то беспилотный транспорт способен работать практически круглосуточно. Это позволяет существенно увеличить объемы перевозок и сократить сроки доставки грузов.

Также ожидается, что внедрение беспилотных технологий поможет снизить эксплуатационные расходы, уменьшить простои и повысить рентабельность международных перевозок.

Что дальше

Проект стал первым шагом к формированию общей законодательной базы для беспилотных перевозок в рамках Евразийский экономический союз.

Сейчас Казахстан и Россия приступают к созданию необходимой инфраструктуры и институциональной базы для дальнейшего масштабирования беспилотных грузоперевозок.

По оценке участников проекта, запуск тестового маршрута показал высокий потенциал развития беспилотной логистики на евразийском пространстве и может стать началом нового этапа международных перевозок.