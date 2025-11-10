Бесплатное лечение для всех: новые заболевания включены в систему ОСМС
Сахарный диабет и детский церебральный паралич теперь будут лечить бесплатно.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый перечень социально значимых заболеваний, которые теперь включены в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.
В него добавлены сахарный диабет, детский церебральный паралич, системные поражения соединительной ткани и ревматизм. При этом объём медицинской помощи для пациентов не сокращается — меняется лишь источник финансирования, и все застрахованные по-прежнему получают лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках ОСМС.
Впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), независимо от страхового статуса пациента. Ранее такая практика действовала только для людей с ВИЧ и туберкулезом. Это нововведение позволит выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно начинать лечение, что является ключевым фактором сохранения здоровья.
Государство сохраняет все гарантии для льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных — всего более 11 миллионов человек. В частности, все пациенты с детским церебральным параличом, застрахованные за счёт государства, продолжат получать медицинскую помощь бесплатно.
Министерство здравоохранения подчёркивает, что обновление перечня социально значимых заболеваний не означает сокращение помощи, а направлено на совершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов. Особое внимание уделено финансовому обеспечению застрахованных социально уязвимых категорий граждан, за которых страховые взносы оплачиваются местными исполнительными органами.
Таким образом, с 1 января 2026 года система ОСМС в Казахстане укрепляется и расширяет возможности для раннего выявления и эффективного лечения социально значимых заболеваний, обеспечивая защиту здоровья миллионов граждан.
