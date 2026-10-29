Бесплатное питание в школах Казахстана: сколько денег выделяют на одного ребенка в день?

В 2026 году на бесплатное питание школьников из местных бюджетов планируется выделить около 210 млрд теңге. В ответе на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ Министерство просвещения Казахстана разъяснило, как распределяются эти средства, по каким требованиям составляется школьное меню и каким образом контролируется качество питания, а также то, насколько охотно дети едят приготовленные блюда.

Сколько школьников обеспечены бесплатным питанием?

С 2023 года по поручению Главы государства в Казахстане расширили охват школьников бесплатным питанием. Сегодня его получают более 1,4 миллиона учащихся 1–4-х классов, а также около 230 тысяч школьников 5–11-х классов, относящихся к социально уязвимым категориям.

По данным Министерства просвещения, эта мера направлена на обеспечение социальных гарантий для детей, сохранение их здоровья и создание равных возможностей для получения образования.

Бесплатное школьное питание финансируется за счет местных бюджетов. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 210 млрд теңге.

В соответствии с Бюджетным кодексом планированием расходов на школьное питание занимаются местные исполнительные органы. Лимиты финансирования устанавливаются на трехлетний плановый период с учетом требований бюджетного законодательства и прогнозных показателей местных бюджетов.

Сколько денег выделяют на питание одного ребенка в день?

Стоимость школьного питания зависит от возраста ребенка, региона, цен на продукты и утвержденного меню.

Согласно данным местных исполнительных органов, средние расходы на питание одного школьника составляют 775 теңге в день. При этом конкретная сумма различается в зависимости от возрастной категории и региона.

По информации Министерства просвещения, стоимость питания распределяется следующим образом:

Для детей 6–10 лет — 724 теңге. В начале года этот показатель составлял 708 теңге.

Для детей 11–14 лет — 798 теңге против 782 теңге в начале года.

Для школьников 15–18 лет — 853 теңге. В начале года стоимость составляла 839 теңге.

По сравнению с началом года расходы на питание увеличились во всех трех возрастных категориях. Самая высокая стоимость предусмотрена для старшеклассников в возрасте от 15 до 18 лет.

Как составляется школьное меню?

Как пояснили в Министерстве просвещения, питание в школах организуется с учетом физиологических потребностей детей в зависимости от их возраста.

Школьное меню разрабатывается на основе научно обоснованных норм потребления пищевых продуктов, требований к организации питания в образовательных учреждениях и действующего Стандарта питания.

При составлении перспективного меню учитываются возрастные потребности детей, установленные нормы потребления продуктов, национальные традиции питания и ассортимент отечественной продукции.

По информации ведомства, меню формируется в соответствии с утвержденными физиологическими нормами и нормами потребления продуктов, после чего согласовывается с органами здравоохранения.

Едят ли дети школьные обеды и как контролируют их качество?

Эффективность расходов на школьное питание оценивается не только по количеству приготовленных порций. Важное значение имеют качество и безопасность блюд, соблюдение утвержденных рецептур, а также то, сколько приготовленной еды дети действительно съедают.

Для этого в школах ежедневно проводится производственный контроль. Кроме того, действуют бракеражные комиссии, которые проверяют качество и безопасность готовых блюд, соблюдение норм закладки продуктов, выход готовых порций и температуру пищи.

Согласно ответу министерства, не реже одного раза в месяц комиссия анализирует количество еды, оставшейся на тарелках школьников. Этот показатель называется «индексом несъеденной пищи».

Он позволяет определить, какие блюда дети едят менее охотно, и оценить необходимость внесения изменений в школьное меню.

Помимо этого, в образовательных организациях осуществляется внутренний контроль. В пределах своей компетенции к нему привлекаются медицинские работники. Работа бракеражных комиссий подлежит мониторингу, проводятся лабораторные исследования.

Государственный контроль и надзор за соблюдением санитарных требований осуществляют органы санитарно-эпидемиологического контроля.

В школах фиксируют, кто именно получил питание

Еще один механизм контроля школьного питания связан с использованием информационных систем.

По информации Министерства просвещения, аппаратно-программный комплекс, интегрированный с информационной системой «Социальный кошелек», позволяет фиксировать факт получения питания конкретным учеником.

В ведомстве пояснили, что действующие механизмы позволяют контролировать безопасность и качество питания, соблюдение установленных требований, а также подтверждать факт предоставления еды школьнику.

Эти меры направлены на обеспечение целевого и прозрачного расходования бюджетных средств.

В целом система бесплатного школьного питания предусматривает несколько уровней контроля — от планирования финансирования и утверждения меню до проверки качества готовых блюд и регистрации факта их выдачи ученикам. При этом одним из показателей эффективности бюджетных расходов остается фактическое потребление приготовленной пищи детьми.