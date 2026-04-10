На встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал эффективность финансирования науки. Кроме того, была поставлена задача превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии. Одной из мер для достижения поставленной цели является подготовка и поддержка научных кадров. BAQ.KZ решил выяснить, какие условия и меры соцзащиты сегодня создаются для ученых.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования, в Казахстане в последние годы последовательно усиливается государственная политика по поддержке молодых учёных. В рамках закона «О науке и технологической политике» меры поддержки научных работников, в том числе молодых исследователей, были значительно расширены.

Образовательные гранты

Подготовка научных кадров ведётся на постоянной основе. На 2025–2026 учебный год государственный образовательный заказ по докторантуре составляет 2919 мест. Из них 110 грантов выделены по программе «Индустриальный PhD» в девяти вузах на основе заявок от 140 предприятий.

Предусмотрены и международные образовательные возможности. В 2026 году в рамках программы «Болашак» выделено 50 грантов на обучение в докторантуре в ведущих зарубежных университетах. Сейчас по этой программе 149 казахстанцев обучаются в лучших вузах мира. Кроме того, в рамках соглашений с Китаем, Венгрией, Латвией и рядом других стран 44 докторанта проходят обучение по программам академического обмена.

Финансирование проектов

Финансирование научных проектов молодых учёных также ведётся на системной основе. По итогам конкурса 2025 года поддержку получили более 3000 научных проектов, в реализации которых задействованы свыше 2000 молодых учёных.

С 2021 по 2025 год было проведено 12 конкурсов по грантовому финансированию. В том числе в рамках программы постдокторантуры «Жас ғалым» организовали шесть конкурсов. Всего за этот период поддержку получили около 2500 научных проектов, а охват молодых исследователей превысил 5000 человек.

Миллионы тенге и жилье

Материальная поддержка учёных также была усилена. Согласно действующему законодательству, увеличены доплаты за научные степени и звания.

Так, за степень PhD или кандидата наук предусмотрена надбавка в размере 17 МРП, или 73 525 тенге, за степень доктора наук - 34 МРП, или 147 050 тенге.

За звания доцента и профессора выплаты составляют 42 МРП, или 181 650 тенге, и 50 МРП, или 216 250 тенге соответственно.

Ежегодно действует и система поощрения научных работников. В её рамках присуждаются 50 премий «Лучший научный сотрудник» и 150 премий «Лучший преподаватель вуза» в размере 2000 МРП, или 8 650 000 тенге. Кроме того, 50 талантливым молодым учёным назначаются государственные научные стипендии в размере 24 МРП, или 103 800 тенге.

В 2026 году этими наградами были отмечены 200 лауреатов, ещё 50 молодых учёных стали обладателями государственных стипендий.

Для закрепления молодых учёных в науке принимаются и меры по обеспечению жильём. По данным министерства, на сегодняшний день ведущим молодым учёным предоставлено 646 квартир. Из них 122 квартиры были переданы на безвозмездной основе по поручению Главы государства, ещё 524 - в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования и АО «Отбасы банк» по льготной ипотечной программе.

В ведомстве подчеркнули, что работа в этом направлении будет продолжена.