Бесплатную правовую помощь получили жители столицы

В рамках акции «Закон и порядок» в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» прошли акции «Народный юрист» и «Правовая аптека», где жители и гости столицы смогли бесплатно получить квалифицированную юридическую консультацию по актуальным правовым вопросам.

По информации акимата Астаны, в рамках акций прием граждан вели представители государственных органов, юристы и адвокаты. Специалисты консультировали посетителей по широкому спектру вопросов, связанных с защитой прав, законодательством и правоприменительной практикой.

Особое внимание было уделено вопросам, которые требовали оперативного решения. В ходе личных приемов гражданам помогали разобраться в различных правовых ситуациях, разъясняли порядок обращения в государственные органы и рассказывали о предусмотренных законодательством механизмах защиты своих прав и интересов.

«В мероприятии принимают участие около 20 организаций. С целью повышения информированности населения в правовом поле акиматом района Нура совместно с территориальными правоохранительными органами часто проводятся мероприятия с жителями жилых комплексов, также мы организовываем встречи в торгово-развлекательных центрах, колледжах, школах и на территориях общественного пространства. Закон и порядок, это не только административная или уголовная ответственность, а также гражданская позиция жителей и гостей нашего города, которые должны соблюдать порядок, как в отношении закона, так и в соблюдении этических норм в общественных местах», - рассказала заместитель акима района Нура Алия Абсеметова.

Доступная юридическая консультация помогает гражданам лучше понимать свои права и обязанности, а также своевременно принимать меры для их защиты.

«Для меня это мероприятие стало очень удобным. Придя сюда я не ожидала, что смогу получить ответ на вопрос, который давно меня интересовал», - поделилась мнением жительница города Айгуль Гулькяева.

Акции «Народный юрист» и «Правовая аптека» стали площадкой для прямого диалога между гражданами, представителями государственных органов и юридическим сообществом.