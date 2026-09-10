Лекарства, которые государство закупило и раздает бесплатно, всплыли на аптечных прилавках. Речь о 26 тысячах упаковок, передаёт BAQ.KZ.

Раньше такое было почти невозможно поймать. Теперь у каждой упаковки есть свой цифровой след.

«Благодаря цифровому контролю уже выявлена реализация через аптечную сеть более 26 тыс. упаковок бесплатных лекарственных препаратов», - сообщил председатель Комитета медицинского фармацевтического контроля Бауыржан Джусипов.

Дальше пошли проверки. Под них попали 106 медицинских организаций и аптек.

«Более 60 организаций привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 20 млн тенге. Предварительный ущерб оценивается более чем в 36 млн тенге. Материалы переданы в правоохранительные органы», - добавил он.

Работает это так. Каждая упаковка получает код, по которому ее путь виден от завода до пациента. Если препарат должен был дойти до льготника, а вместо этого пробился на кассе как обычная покупка, система это увидит.

Система цифровой маркировки и прослеживаемости лекарств действует в рамках поручений Главы государства по цифровизации здравоохранения. Помимо контроля за движением упаковок, она позволяет отслеживать запасы препаратов по стране.

С сентября маркировка распространилась на биологически активные добавки. С 2027 года ее введут для изделий медицинского назначения.