Бесплатные лекарства станут доступнее для казахстанцев
За год через систему маркировки лекарственных средств прошло более 383 миллионов упаковок.
В Казахстане за год через систему маркировки лекарственных средств прошло более 383 миллионов упаковок, что позволяет контролировать качество препаратов и защищать рынок от контрафакта. Об этом во время выступления на форуме "Цифровая маркировка: прозрачность рынка как основа экономического роста" в Астане сообщила экс-помощник Президента РК Тамара Дуйсенова, передает BAQ.KZ
По её словам, внедрение системы стало результатом совместной работы государства, фармрынка и аптек и позволило повысить прозрачность рынка и снизить риски появления поддельной продукции.
"За последний год через систему прошло 383 миллиона упаковок лекарственных средств, из которых 270 миллионов введены в оборот, а более 100 тысяч выведены. За полтора года наша команда пришла к консенсусу, который учитывает интересы всех сторон. Население получает качественную и безопасную продукцию, государство закупает качественные лекарства, а производители и поставщики гарантируют надежность своей продукции. Сегодня мы видим реальные результаты нашей совместной работы", — отметила она.
Тамара Дуйсенова также рассказала о запуске нового проекта, который позволит гражданам получать бесплатные лекарства не только через социальные аптеки при поликлиниках, но и в ближайших к дому аптеках.
"Аптеки, подключенные к системе маркировки, станут первыми участниками нового проекта. За каждое представленное лекарство они будут получать компенсацию через ФСМС, что обеспечит дополнительный доход и стимулирует участие фармрынка", — добавила она.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула развитие системы социального кошелька, который уже используется для контроля выдачи рецептурных препаратов и в будущем станет полноценным монетарным инструментом для аптек.
"Сегодня социальный кошелек работает как информационный инструмент, но со следующего года он будет использоваться для монетарных расчетов в аптеках. Это позволит расширить доступ граждан к лекарствам и укрепить систему здравоохранения", — отметила Тамара Дуйсенова.
