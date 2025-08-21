В Казахстане граждане с хроническими и социально значимыми заболеваниями имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.KZ.

Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Сауле Тажибаева пояснила, что система охватывает как стационарное, так и амбулаторное лечение. Для амбулаторного обеспечения действует специальный Перечень лекарств и медизделий, утверждённый приказом Минздрава РК № ҚР ДСМ-75 от 5 августа 2021 года. В нём указаны заболевания, препараты, дозировки и категории граждан, имеющие право на бесплатное получение.

С 2019 года перечень расширился почти в два раза – с 44 до 84 заболеваний, а количество лекарств выросло с 249 до 372. В рамках ГОБМП доступно 256 препаратов по 50 нозологиям, а в системе ОСМС для взрослых и детей – 116 позиций по 34 нозологиям.

Поставки лекарств осуществляет ТОО "СК-Фармация", а оплата производится Фондом социального медицинского страхования.

В 2025 году на амбулаторное лекарственное обеспечение выделено 262,95 млрд тенге: 226,6 млрд по ГОБМП и 36,4 млрд – по ОСМС. По итогам семи месяцев текущего года лекарства получили почти 1,4 млн пациентов в рамках ГОБМП и около 1,26 млн – по ОСМС.

Чтобы получить бесплатные лекарства, пациент должен состоять на диспансерном учёте с подтверждённым диагнозом, получить рецепт у участкового или профильного врача и предъявить его в аптеке поликлиники. Если необходимого препарата нет в наличии, можно обратиться в контакт-центр "СК-Фармация" по номеру 1439 или через платформу eotinish, мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @SaqtandyryBot и сервис на сайте msqory.kz.