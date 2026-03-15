В день референдума, с целью уделить особое внимание здоровью жителей, в нескольких избирательных участках Илийского района была организована медицинская акция под названием «Здоровье - главное богатство», передает BAQ.KZ.

В рамках мероприятия работал специально оборудованный мобильный медицинский автобус, где граждане могли пройти бесплатные первичные медицинские обследования. Кроме того, гражданам рассказывали о важности скрининговых обследований, профилактике различных заболеваний и пользе ведения здорового образа жизни.

По словам медиков, такие профилактические мероприятия способствуют формированию культуры здоровья среди жителей, предупреждению заболеваний и повышению ответственности граждан за своё здоровье.

Жители, принявшие участие в акции, также высоко оценили инициативу.

"Сегодня важный день для нашей страны. Я тоже отдала свой голос. Пусть наш Президент будет здоров, пусть будет мирное время. И в рамках референдума сегодня мы ещё смогли проверить здоровье и получить полезные советы. Такие мероприятия очень нужны людям", - говорит пенсионерка Гулмира Сауданова из села Отеген батыр.

Таким образом, день референдума запомнился не только как политически значимое событие, но и как полезная инициатива, направленная на заботу о здоровье жителей и благо общества.