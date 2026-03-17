В Казахстане усиливают поддержку туристической отрасли. Новый закон меняет правила работы для гидов, бизнеса и открывает дополнительные возможности для путешественников, передает BAQ.kz.

Новые условия для гидов

Одно из ключевых новшеств касается гидов и экскурсоводов. Теперь они не обязаны регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, что делает работу в отрасли более гибкой.

Также в законодательстве уточнены базовые понятия - в том числе «туристские ресурсы», «объекты туризма», «гид» и «экскурсовод». Это должно повысить прозрачность и упорядочить рынок.

Визит-центры для туристов

Закон вводит правовое регулирование визит-центров. Определены их функции, порядок размещения и статус как объектов туристской инфраструктуры.

Предполагается, что такие центры станут основными точками информирования туристов - здесь можно будет получить сведения о маршрутах, услугах и доступной инфраструктуре.

Поддержка бизнеса

Документ расширяет меры государственной поддержки для предпринимателей.

В частности, предусмотрено частичное возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристических объектов, включая места размещения, придорожный сервис и визит-центры.

Также предусмотрена поддержка для горнолыжных курортов и развитие туристского транспорта.

Изменения для туроператоров

Закон предусматривает дополнительные меры поддержки туроператоров, включая субсидирование их затрат.

Кроме того, планируется ускорение прохождения туристических автобусов через пункты пропуска на государственной границе.

Что изменится для туристов

Ряд изменений напрямую затрагивает путешественников.

Так, посещение национальных парков для детей станет бесплатным, что должно повысить доступность внутреннего туризма.

Контроль и качество

Вместе с мерами поддержки усиливается контроль за отраслью.

Вводится мониторинг целевого использования объектов, получивших государственную поддержку, сроком на пять лет. Также предусмотрен контроль за состоянием санитарно-гигиенической инфраструктуры на туристских объектах.

В целом принятые изменения направлены на формирование устойчивой системы развития туризма, повышение качества услуг и инвестиционной привлекательности отрасли.

Ожидается, что новый закон позволит Казахстану укрепить позиции как безопасного и удобного направления для путешествий.