В Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области стали массово поступать обращения граждан, ставших жертвами сомнительных акций по продаже массажных накидок, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, схема выглядит следующим образом: на улице прохожим предлагают вытянуть конверт с "беспроигрышной лотереей", где выпадают бытовые подарки — утюги, пылесосы или микроволновки. Для их получения людей приглашают в рестораны или кафе города, где в торжественной обстановке вручают "приз", а затем презентуют массажные накидки.

Организаторы навязывают покупку товара, стоимость которого, по словам пострадавших, завышена в десятки раз. В случае отсутствия наличных денег оформляется кредит прямо на месте — через мобильные приложения банков. Договор с продавцом подписывается сразу же, а сумма сделки зачастую превышает миллион тенге. Только дома покупатели понимают, что стали жертвами агрессивного маркетинга.

Ведомство напоминает, что согласно статье 14 Закона РК "О защите прав потребителей" покупатель имеет право в течение 14 дней вернуть непродовольственный товар. Для этого необходимо направить продавцу досудебную претензию или обратиться в Департамент.

Продавец обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней. При этом товар и полученные "подарки" нужно вернуть. Дополнительно рекомендуется уведомить банк о фактах агрессивного маркетинга для включения недобросовестных продавцов в "черный список". Если же компания-продавец скрывается по фиктивному адресу, гражданам следует обращаться в суд.

Департамент предостерегает костанайцев от участия в подобных акциях. "Бесплатных подарков не бывает, бесплатным бывает только сыр в мышеловке", — отмечают в ведомстве.