В Танзании вспыхнули масштабные протесты после объявления итогов всеобщих выборов, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным оппозиции, за три дня столкновений с силами безопасности погибли сотни человек. Представитель партии "Чадема" заявил агентству AFP, что жертвами беспорядков стали около 700 человек.

Дипломатический источник в Танзании сообщил BBC, что подтверждена гибель как минимум 500 участников протестов. Проверить эти данные сложно — по всей стране отключён интернет. Демонстрации, в основном среди молодёжи, проходят в крупных городах. Протестующие обвиняют власти в нарушениях и давлении на оппозицию.

Один из оппозиционных лидеров был снят с выборов, другой — арестован, что, по словам активистов, обеспечило преимущество действующему президенту Самии Сулуху Хасан, объявленной победителем. В ответ на волну насилия власти продлили комендантский час и усилили контроль за порядком.