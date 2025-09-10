В Непале обострившиеся протесты привели к массовым побегам из тюрем. Около 900 заключённых сумели покинуть места заключения после нападений демонстрантов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

В городе Покхра протестующие ворвались в местную тюрьму, вынудив полицию отступить. В Катманду участники беспорядков подожгли часть здания тюрьмы Накху и освободили всех узников. Среди сбежавших оказался бывший министр внутренних дел Рави Ламичхане, которого его сторонники доставили домой.

Ситуация в обоих городах остаётся крайне напряжённой. Власти усилили меры безопасности и стягивают дополнительные силы.

Массовые протесты и беспорядки охватили страну в последние дни: по официальным данным, жертвами стали не менее 22 человек, сотни получили ранения. Силовики открывали огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позже протестующие захватили ряд ключевых правительственных объектов, включая парламент и резиденцию президента в Шитал-Нивас.

Сообщалось также о нападении на дом бывшего премьер-министра Джаланата Ханала, в результате которого погибла его супруга Раджьялакшми Читракар.

Лидеры протестного движения заявляют, что контроль над ситуацией перешёл к ним, однако власти Непала категорически отвергают эти утверждения.