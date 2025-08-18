Казахстанцы пожаловались на введение платного въезда к озеру Иссык (Есік) в Алматинской области. По словам отдыхающих, на верхней стоянке установили шлагбаум, а некая компания ТОО "Хабель" взимает оплату за посещение, передает BAQ.KZ.

Стоимость варьируется от 2 тысяч тенге с человека до 20 тысяч тенге за большой автобус. При этом, как отмечают туристы, дополнительно сохраняется и обязательный экосбор на посту национального парка.

В соцсетях пользователи задаются вопросом, на каком основании доступ к озеру стал платным, утверждая, что взимание платы сопровождается лишь демонстрацией прайс-листа без печати организации.

В ответ в "Иле-Алатауском национальном парке" пояснили, что в декабре 2024 года между акиматом Алматинской области и ТОО "Хабель" был заключен договор доверительного управления озером Иссык и развития туризма вокруг него.

"Согласно двустороннему договору, ТОО "Хабель" вправе зарабатывать на любых услугах, включая взимание платы за въезд", – отметили в Нацпарке.

В учреждении добавили, что за подробной информацией необходимо обращаться в акимат Алматинской области.