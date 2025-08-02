Министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети X, что у Вашингтона есть все предпосылки для заключения сделки с Китаем, передает BAQ.kz со ссылкой на агентство Reuters.

"Встреча на этой неделе в Стокгольме продвинула наши переговоры с Китаем, и я верю, что у нас есть все предпосылки для заключения сделки, которая принесет пользу обеим нашим великим странам", - звучит сообщение в соцсети.

Об этом Бессент также говорил в различных интервью СМИ на этой неделе.

К примеру, в интервью CNBC министр отметил, Соединенные Штаты считают, что у них есть все предпосылки для заключения торговой сделки с Китаем, но он "не готов на 100%".

К 12 августа Китай должен достичь долгосрочного тарифного соглашения с администрацией президента Дональда Трампа. В мае и июне Пекин и Вашингтон достигли предварительных договоренностей о прекращении эскалации взаимных пошлин.