«Бесценное наследие нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате» - Президент

Книги, старинные издания, архивные документы, аудио- и видеозаписи на казахском языке необходимо перевести в цифровой формат, чтобы сохранить их для будущих поколений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать национальную цифровую базу данных казахского языка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Об этом Глава государства заявил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

«В первую очередь, перед нами стоит задача создания национальной цифровой базы данных казахского языка. Мы часто говорим о богатстве казахского языка. И это, безусловно, так. Исключительным многообразием отличается и наше литературно-культурное наследие. Однако значительная часть этого достояния до сих пор не оцифрована в полной мере и с должным качеством. Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что сохранение литературного и культурного наследия в цифровом виде позволит передать его следующим поколениям.

«Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений», - сказал Глава государства.

Отдельное внимание Президент уделил развитию образования и науки на государственном языке. По его словам, казахстанцы должны иметь возможность изучать современные специальности и научные дисциплины на казахском языке.

«Кроме того, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий. При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий. К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что для решения этих задач необходимо развивать отечественную науку и поддерживать научные исследования на государственном языке.