На железнодорожной станции Саяк в Карагандинской области во время строительства автомобильного путепровода обрушилась бетонная балка, упав на железнодорожные пути, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе "КТЖ" сообщили, что инцидент произошёл 12 августа. Работы по возведению путепровода выполняет ТОО "ТЖЖ", сотрудники компании не являются работниками железнодорожной компании.

По данным департамента полиции на транспорте, в результате происшествия жертв нет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

Следственные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося. В соответствии со статьёй 201 УПК РК подробности не разглашаются.