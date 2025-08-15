Бетонная балка рухнула на железную дорогу в Карагандинской области: есть пострадавшие
На станции Саяк во время строительства путепровода пострадали люди.
Сегодня, 10:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
139Фото: кадр видео
На железнодорожной станции Саяк в Карагандинской области во время строительства автомобильного путепровода обрушилась бетонная балка, упав на железнодорожные пути, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе "КТЖ" сообщили, что инцидент произошёл 12 августа. Работы по возведению путепровода выполняет ТОО "ТЖЖ", сотрудники компании не являются работниками железнодорожной компании.
По данным департамента полиции на транспорте, в результате происшествия жертв нет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.
Следственные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося. В соответствии со статьёй 201 УПК РК подробности не разглашаются.
Самое читаемое