Бетонные опоры с прицепа обрушились на машины на трассе в Атырау
Сегодня, 16:30
178Фото: скриншот из видео
В Атырау 20 января на автодороге Атырау — Доссор произошёл опасный инцидент с участием большегрузного автомобиля. Во время движения трос прицепа оборвался, и несколько бетонных конструкций упали на проезжую часть, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, упавшие бетонные опоры повредили три автомобиля, включая легковой автомобиль, который оказался поблизости. К счастью, пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, инцидент произошёл на повороте направо. В настоящее время проводится сбор материалов и выясняются все обстоятельства происшествия.
Водителей просят быть внимательными на дороге и учитывать возможность падения грузов при движении крупногабаритного транспорта.
