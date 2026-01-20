  • 20 Января, 18:06

Бетонные опоры с прицепа обрушились на машины на трассе в Атырау

Фото: скриншот из видео

В Атырау 20 января на автодороге Атырау — Доссор произошёл опасный инцидент с участием большегрузного автомобиля. Во время движения трос прицепа оборвался, и несколько бетонных конструкций упали на проезжую часть, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, упавшие бетонные опоры повредили три автомобиля, включая легковой автомобиль, который оказался поблизости. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, инцидент произошёл на повороте направо. В настоящее время проводится сбор материалов и выясняются все обстоятельства происшествия.

Водителей просят быть внимательными на дороге и учитывать возможность падения грузов при движении крупногабаритного транспорта.

 
 
 
 
 
