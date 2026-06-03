Пассажир угрожал пистолетом таксисту в Алматы

В Алматы пассажир угрожал пистолетом иностранному водителю такси.

Инцидент произошел в Жетысуском районе Алматы на улице Северное кольцо.

По словам водителя, находившийся сзади пассажир внезапно начал вести себя агрессивно и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отвезти его в один из населённых пунктов Алматинской области.

Испугавшись, водитель остановил автомобиль и обратился за помощью к проезжавшему экипажу патрульной полиции.

Ситуация была оперативно взята под контроль. Транспортное средство остановили, а пассажира задержали.

Позже выяснилось, что предмет, которым он угрожал, оказался игрушечным пистолетом.

Во время инцидента на дороге также произошёл ещё один эпизод: один из водителей, отвлёкшись на происходящее, столкнулся с такси.

По данному факту начато досудебное расследование, обстоятельства устанавливаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

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