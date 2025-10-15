Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев прокомментировал предстоящие изменения в избирательной системе Казахстана. Он отметил, что переход к однопалатному парламенту, избираемому по партийным спискам, не ущемит права одномандатных кандидатов и сделает политический процесс более демократичным, передаёт BAQ.KZ.

"Наши реформы 2007-го потом не было. В итоге, когда Казахстан внедрил одномандатников, теперь он их опять убирает. Как это делается? Во-первых, парламент представляет Республику Казахстан. У нас конституционные права одномандатников не ущемляются", — заявил депутат.

По его словам, одномандатные депутаты представляют в основном свой регион или конкретную территорию, но их политические возможности этим не ограничены.

"Любой одномандатный депутат или активный деятель может спокойно в нынешнем Казахстане баллотироваться, стать акимом села, акимом района, даже акимом города. По одномандатному, скорее всего, мы будем тоже давать такое предложение. Избрание одномандатников в маслихаты, в районы, в республиканские города, в областные центры, скорее всего, мы оставим. Там никаких изменений не будет. Через это возможностей у одномандатников будет очень много. Они могут везде себя представить и проявить", — подчеркнул он.

Бейсенбаев отметил, что переход к парламенту, формируемому по партийным спискам, усилит роль политических партий как неотъемлемой части института власти.

"Внутри партии будет праймериз, внутри партии будет борьба среди одномандатников. Это тоже большая площадка. Она будет более демократичной, чем выборы, потому что в партию может любой заявиться, подать заявление, вступить, участвовать в праймериз и выборах", — сказал он.

Депутат также добавил, что в партийной системе эффективнее работают механизмы сдержек и противовесов благодаря горизонтальной структуре.