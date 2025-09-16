Перед историческим дебютом "Кайрата" в Лиге чемпионов команда столкнулась с кадровым ударом — основной голкипер Темирлан Анарбеков выбыл из-за травмы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ASNews.kz (BorodAbata). На последнем рубеже теперь может оказаться 18-летний Шерхан Калмурза, для которого это будет прыжок из первой лиги сразу в элиту европейского футбола.

Опытный форвард Жоао Пауло уверен, что юный вратарь справится с испытанием.

Будем надеяться, что с Темирланом всё в порядке. Держу кулаки, чтобы травма не оказалась серьёзной. Верим ли мы в Шерхана? Конечно! Он готов сыграть хоть против „Спортинга“, хоть против кого-то посильнее, — заявил бразилец.

Анарбеков травмировался в игре КПЛ против "Актобе", после чего покинул поле на носилках. Калмурза экстренно вышел на замену и теперь может получить шанс всей своей карьеры. Ночью 18 сентября "Кайрат" впервые сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов — соперником станет лиссабонский "Спортинг". Для алматинцев это исторический момент, но и испытание на прочность: помимо Анарбекова команда лишилась ещё одного вратаря — Александра Заруцкого.

Сам Жоао Пауло продолжает восстановление после операции на колене, но даже вне поля остаётся лидером, поддерживая партнёров в самый напряжённый момент, отмечает издание.