«Без бахвальства, но по-справедливости» – Токаев о всесторонней модернизации Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая первого созыва объяснил выбор названия нового законодательного органа страны, передает BAQ.KZ.

Президент напомнил, что понятие «Курултай» имеет глубокие исторические корни. По его словам, предки созывали курултаи в судьбоносные периоды, когда решалась участь страны.

«Данное понятие свидетельствует о том, что институт парламентаризма в Великой степи имеет глубокие корни. Именно поэтому мы дали законодательному органу название Курултай», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент подчеркнул, что возвращение к историческому понятию не означает стремления вернуться в прошлое.

«Это не тоска по былым временам, а сохранение преемственности и гармоничное сочетание политических традиций с современной системой управления», – отметил Глава государства.

По его словам, понятие Курултая олицетворяет прошлое и уникальную идентичность народа, а также его устремленность в будущее.

Говоря о задачах, которые стоят перед страной, Президент отдельно остановился на стремительных изменениях в мире. Он отметил, что происходящие глобальные события становятся все более хаотичными и трудно предсказуемыми, а доверие между государствами снижается.

«Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности», – заявил Токаев.

На этом фоне, по словам Президента, возрастает роль региональных международных организаций и так называемых «средних держав», к числу которых относится Казахстан.

Еще одним фактором глобальных изменений Глава государства назвал стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. Токаев отметил, что конечные последствия этого процесса пока остаются предметом дискуссий.

«Формируется новый мировой порядок, обладающий взаимоисключающими характеристиками: опасный, порочный, безбудущный, с одной стороны, прогрессивный, технологичный, перспективный, судьбоносный – с другой», – сказал Президент.

В этих условиях, подчеркнул Глава государства, успешно адаптироваться к новым реалиям смогут страны, способные укреплять суверенитет в экономике, науке, военно-дипломатической сфере и развивать человеческий потенциал. Токаев связал это со стратегическим значением дальнейшей модернизации Казахстана.

«Без бахвальства, но по-справедливости следует отметить, что динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости. Проще говоря, заднего хода уже нет. Это серьезный успех», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что реформаторская повестка Казахстана во многом соответствует нынешним и будущим глобальным вызовам и направлена в том числе на принятие превентивных мер.

Президент также заявил, что впереди предстоит масштабная работа по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана, и призвал депутатов Курултая честно служить интересам страны и ее граждан.