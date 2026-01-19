Без "белых пятен": стабильный интернет вдоль трасс обещают в Минцифры РК
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО "Транстелеком" (ТТС) заключили соглашение о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры, которая обеспечит стабильный мобильный интернет и связь вдоль автодорог Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.
– Проект реализуется в рамках национального проекта "Доступный интернет" и направлен на устранение "белых пятен", участков автотрасс, где мобильная связь либо отсутствует, либо нестабильна. Внедрение проекта предоставит водителям и пассажирам возможность пользоваться интернетом в пути: для навигации, экстренных вызовов, а также для использования банковских и государственных сервисов, – говорится в сообщении министерства.
Проект будет реализован поэтапно. Согласно плану, в два этапа будет покрыто более 40 тыс. км автомобильных трасс. Наличие стабильной связи вдоль дорог значительно повысит безопасность дорожного движения, улучшит оперативность реагирования экстренных служб и откроет возможности для внедрения интеллектуальных систем управления транспортным потоком и мониторинга состояния дорог.
В рамках проекта будет построено более 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций мобильной связи. Это существенно расширит покрытие и улучшит качество связи на ключевых транспортных направлениях страны.
Работы по обеспечению мобильной связи на республиканских дорогах завершатся до конца 2026 года, на областных дорогах до конца 2027 года. В рамках соглашения Транстелеком возьмёт на себя инвестиции в проект, без привлечения государственного финансирования.
– Для повышения доступности связи, АО "Транстелеком" обеспечит возможность использования построенной инфраструктуры для других сотовых операторов, что ускорит расширение покрытия и улучшит качество мобильных услуг для всех граждан, независимо от выбранного оператора, – подчеркнули в Минцифры Казахстана.
