Без чиновника и ожидания: часть лицензий для бизнеса выдают мгновенно

Казахстанские предприниматели получают часть лицензий и разрешений мгновенно. Заявление проверяет и одобряет информационная система, без участия сотрудника госоргана.

Раньше на отдельные лицензии и разрешения уходило от 15 до 30 календарных дней. Нужно было собрать документы, сдать их в госорган, дождаться проверки и решения.

Теперь по автоматизированным услугам достаточно подать электронное заявление. Система сама получает нужные сведения из государственных баз данных, сверяет их с требованиями и при соблюдении всех условий формирует положительное решение. Решение принимается по единым, заранее установленным правилам.

Сейчас так работают 12 государственных услуг для бизнеса. С 2024 года через портал eLicense.kz оказали 87 088 услуг, по которым проверка и решение прошли автоматически, без ручного рассмотрения. Механизм действует в строительстве, сельском хозяйстве, внешней торговле, промышленной безопасности, охране окружающей среды и других сферах.

В министерстве подчеркивают, что электронной стала не только подача заявления, но и само принятие решения. Сначала процедуру упростили, убрали лишние этапы и избыточные требования, и только потом автоматизировали.

«Цифровизация должна измеряться не количеством внедренных информационных систем, а реальными изменениями для граждан и бизнеса. Наша задача – выстроить такую модель государственных услуг, при которой предпринимателю не приходится собирать сведения, уже имеющиеся у государства, и ждать ручной проверки. Если решение можно принять на основе достоверных цифровых данных и четких требований, оно должно приниматься автоматически», отметила председатель Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Айнур Юсупова.

В дальнейшем этот принцип распространят на другие госуслуги, где решение можно принять на основе цифровых данных и установленных требований.