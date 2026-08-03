«Без диалога с народом невозможно развитие»: ОСДП провела открытую встречу с жителями Акмолинской области

На встрече в Сандыктауском районе обсудили вопросы дорог, питьевого водоснабжения, медицины, занятости населения и развития сёл.



Акмолинский областной филиал Общенациональной социал-демократической партии провёл встречу с жителями Сандыктауского района. Мероприятие состоялось в Балкашинском районном доме культуры и прошло в формате открытого диалога. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития района, повышения качества жизни населения и совершенствования государственной социальной политики.



В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая Республики Казахстан Жангали Ильяс и Ару Алшынбай, представители местных сообществ и исполнительных органов, жители района, партийные активисты и члены агитационной группы.

«Если любая программа не основана на реальных потребностях людей, она не может быть эффективной. Наша задача – выслушать жителей, понять их проблемы и добиться конкретных решений. Именно поэтому такие встречи имеют для нас особое значение», – отметил кандидат.

Он представил основные направления предвыборной программы ОСДП «20 шагов на пути к прогрессу».

Ару Алшынбай в своём выступлении рассказала о позиции партии в сфере социальной политики, образования, здравоохранения и поддержки сельских территорий.

«Сильное государство начинается с сильных регионов. Жители сёл и районов должны иметь равный доступ к качественному образованию, медицинской помощи, рабочим местам и современной инфраструктуре. Наши инициативы направлены именно на решение этих задач», – подчеркнула она.

В ходе открытого диалога жители Сандыктауского района внесли предложения по улучшению социальной инфраструктуры, благоустройству населённых пунктов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов. Особое внимание было уделено поддержке молодых специалистов, сохранению сельских школ и медицинских учреждений, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни сельчан.