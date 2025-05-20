Прокуратура Абайского района выявила грубые нарушения трудового законодательства в 11 школах региона, передает BAQ.KZ. В результате проверки установлено, что 125 работников - как педагогов, так и технического персонала - были лишены положенных средств индивидуальной защиты.

Так, учителя химии не получали обязательные белые халаты, информатики работали за компьютерами без защитных очков, а лаборанты - без перчаток и фартуков. Эти факты являются прямым нарушением норм охраны труда и ущемляют конституционные права сотрудников на безопасные условия работы.

По итогам проверки руководители образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время школы начали закупать недостающие средства индивидуальной защиты, чтобы устранить выявленные нарушения и привести условия труда в соответствие с законом.