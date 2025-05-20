Без халатов и очков: в школах области Абай выявлены нарушения условий труда педагогов
125 работников - как педагогов, так и технического персонала - были лишены положенных средств индивидуальной защиты.
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Прокуратура Абайского района выявила грубые нарушения трудового законодательства в 11 школах региона, передает BAQ.KZ. В результате проверки установлено, что 125 работников - как педагогов, так и технического персонала - были лишены положенных средств индивидуальной защиты.
Так, учителя химии не получали обязательные белые халаты, информатики работали за компьютерами без защитных очков, а лаборанты - без перчаток и фартуков. Эти факты являются прямым нарушением норм охраны труда и ущемляют конституционные права сотрудников на безопасные условия работы.
По итогам проверки руководители образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время школы начали закупать недостающие средства индивидуальной защиты, чтобы устранить выявленные нарушения и привести условия труда в соответствие с законом.
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