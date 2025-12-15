В Казахстане с 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрено введение специального налогового режима для самозанятых, который направлен на поддержку граждан с небольшими доходами и тех, кто осуществляет деятельность эпизодически без привлечения наемных работников, в том числе через интернет-платформы. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК в ответ на запрос редакции BAQ.kz, разъяснили детали новшества, а также уточнили, кто именно может использовать такой режим.

Как уточнили в КГД Минфина, специальный налоговый режим для самозанятых закреплен в главе 77 Налогового кодекса. Применять его смогут граждане Республики Казахстан и кандасы, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, не используют труд наемных работников и ведут деятельность, разрешенную постановлением Правительства №994 от 21 ноября 2025 года.

"Одним из ключевых условий применения режима является размер дохода — он не должен превышать 300-кратный размер месячного расчетного показателя за календарный месяц. В 2026 году данный порог составит около 1,3 млн тенге", — сообщили в ведомстве.

В КГД отметили, что режим предусматривает ряд преимуществ.

В частности, отсутствует обязательная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, предусмотрено освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, а также полное освобождение от уплаты налога с дохода. Кроме того, самозанятые освобождаются от обязанности по представлению налоговой отчетности.

"Единственным обязательством остается уплата социальных платежей в размере 4 процентов от дохода. В их состав входят обязательные пенсионные взносы, пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование по 1 проценту каждый", — ответили в Минфине.

Эти платежи обеспечивают базовые социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, медицинскую помощь и социальное страхование при наступлении страхового случая.

Для удобства исполнения обязательств предусмотрено использование специального мобильного приложения. Через него будет осуществляться формирование чеков за оказанные услуги, автоматический учет доходов за месяц и расчет обязательных социальных платежей.

Если деятельность осуществляется в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, уплата обязательных сумм с полученного дохода за месяц будет производиться самозанятыми самостоятельно.

В новом Налоговом кодексе также предусмотрены переходные положения. В частности, налогоплательщики, осуществляющие деятельность исключительно через интернет-платформы, будут автоматически сняты с учета в качестве индивидуальных предпринимателей и переведены на специальный налоговый режим для самозанятых.

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента или с использованием мобильного приложения, при соответствии условиям смогут перейти на новый режим после снятия с учета в качестве ИП.

Выбор специального налогового режима для самозанятых будет считаться осуществленным с месяца, в котором сформированы чеки в мобильном приложении в режиме для самозанятых, либо с периода, указанного в платежных документах об уплате обязательных сумм при осуществлении деятельности в условиях отсутствия связи.