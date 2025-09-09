Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова в беседе с корреспондентом BAQ.KZ обозначила два ключевых вызова, которые озвучил Президент в своём Послании: нулевая терпимость к насилию и защита водной безопасности страны. По мнению парламентария, законодательные инициативы уже приносят первые результаты, однако без переосмысления общественного сознания и консолидации усилий государства и гражданских институтов прогресс будет ограниченным.

Ажар Сагандыкова считает приоритетными в Послании Президента два блока проблем – социально-правовые и экологические.

"Для меня ключевыми стали вопросы нулевой терпимости к правонарушениям. Мы приняли ряд законодательных актов, в том числе "закон Салтанат". Уже есть прогресс: увеличилось число лиц, обратившихся за помощью при бытовом насилии. Но этого недостаточно", – подчеркнула она.

По словам депутата, введение в Уголовный кодекс понятия "сталкинг" стало важным шагом, однако корень проблемы глубже.

"Нужно сломать ментальность, что принцип "бьет, значит любит" якобы сохраняет семью. Это не работает. Мы все личности, имеем право на свободную жизнь и должны быть защищены от насилия", – сказала Сагандыкова.

Особое внимание парламентарий уделила воспитанию молодёжи и ответственности семьи. Она напомнила, что никакие законы не заменят воспитательную работу родителей и школ.

"Пока не будет ментального осознания, мы ничего не изменим. Мы сами должны превращать нашу страну в мир без насилия и агрессии. Для этого нужно переосмысление. Это ответственность всего народа Казахстана. Сколько бы законодательных актов мы не усилили, пока не будет ментального осознания, ощущения, мы ничего не изменим", – сказала депутат.

Второй блок, который депутат выделила в Послании, – водная безопасность. Сагандыкова напомнила о глобальной проблеме опустынивания, высыхания Каспия и Арала, а также о рисках дефицита питьевой воды.

"Это мировая тенденция. Последствия для Казахстана могут быть крайне серьезными: безработица, рост заболеваний, снижение продуктивности сельского хозяйства. Здесь требуется объединение усилий государства и общества", – отметила она.

По словам Сагандыковой, недавний визит в Мангистаускую область показал тревожную картину.

"На набережной в Актау видно, насколько отступает Каспий. Люди опасаются остаться без воды и уже думают о переселении. Президент предложил создать межгосударственную комиссию, и я с ним согласна. Казахстан должен стать инициатором решения проблем водных ресурсов, ведь многие наши реки трансграничные", – сказала депутат.

Таким образом, акценты, обозначенные Президентом, находят поддержку и в парламенте. Однако, как отмечает Сагандыкова, одного законодательства мало, нужны культурные и ментальные изменения, а также консолидация усилий всех уровней общества.