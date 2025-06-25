Вместо привычных кабинетов – оживлённый рынок, вместо формальностей – открытый диалог. В Астане прошёл выездной приём граждан: жители столицы смогли лично обратиться к прокурору и представителям госорганов прямо среди торговых рядов, передаёт BAQ.KZ. Прокурор района Байқоңыр Ерлан Алмазұлы пояснил, что встреча проводится в рамках недели "Закон и порядок", инициированной Главой государства. Цель акции – повышение правовой культуры и грамотности населения, а также укрепление доверия к государственным институтам.

"Для развития правовой культуры граждан главой государства объявлена неделя "Закон и порядок". В этих целях и проводится сегодняшняя акция, чтобы укрепить уважение к закону как к главному инструменту защиты прав и свобод человека. Мы хотим, чтобы законопослушие стало для всех естественным образом жизни", – отметил Ерлан Алмазұлы .

Площадкой для диалога с населением выбран именно Центральный рынок – одно из самых многолюдных мест столицы. Таким образом, организаторы рассчитывают охватить как можно больше жителей и предоставить им возможность задать волнующие вопросы напрямую.

"Люди подходят с разными вопросами – по алиментам, жилищным проблемам, социальным гарантиям. Мы даём разъяснения на месте, а если ситуация требует вмешательства, принимаем заявления для последующих мер прокурорского реагирования", – добавил Ерлан Алмазұлы.

В приёме участвуют не только сотрудники прокуратуры, но и представители управления полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, органов государственных доходов, санитарно-эпидемиологической службы, акимата района и департамента юстиции города Астаны.

Приём продлится до 18:00. По словам Ерлана Алмазұлы, каждый посетитель может получить консультацию в открытом формате, без предварительной записи и временных ограничений.

"Если кто-то не успеет подойти сегодня, мы всегда открыты для обращений. Наш офис находится по адресу улица Победы, 9. Любой может оставить заявление и получить помощь в рабочее время", – подчеркнул Ерлан Алмазұлы.

Таким образом, подобный формат позволяет людям чувствовать себя свободнее и обращаться по-настоящему важным для них вопросам, не испытывая давления официальной среды.

Отметим, с 23 июня по всей стране стартовала информационно-разъяснительная неделя "Закон и Порядок".

Фото: Анеля Өсерхан