«Без какого-либо административного и, тем более, политического принуждения» – Токаев о повышении популярности казахского языка
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Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия, заявил Президент Касым–Жомарт Токаев на первой сессии нового органа, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что если ранее по парламентской квоте в Сенат входило 5 членов АНК, то теперь в составе Халық Кеңесі – 42 представителя этнокультурных объединений.
«Это треть всего состава, что является убедительным подтверждением важности миссии АНК для устойчивого и успешного развития Казахстана. Сейчас основная задача – настроиться на продуктивную деятельность. Прежде всего, следует обеспечить долгосрочную преемственность в подходах к укреплению межэтнического и межконфессионального согласия. Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия. Другими словами, Халық Кеңесі предстоит заняться консолидацией этнокультурных объединений и других общественных организаций, работающих в этой сфере», – сказал Президент.
На региональном уровне продолжит работу сеть «Қоғамдық келісім» на базе Домов дружбы. Представители этнокультурных объединений войдут в местные общественные советы, а также смогут участвовать в работе постоянных комитетов, отраслевых комиссий и консультативно–совещательных органов Қазақстан Халық Кеңесі.
При этом Глава государства подчеркнул, что новые возможности предполагают особую ответственность, поскольку остается немало вопросов, требующих взвешенных решений.
Отдельно Президент остановился на роли государственного языка в укреплении общенационального единства.
«Казахский язык без какого–либо административного и, тем более, политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. И все это результат нашей совместной работы на основе толерантности и убеждения», – сказал Токаев.
Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что развитие казахского языка не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. Он напомнил, что дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена Конституцией.
«Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни. Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели – ослабить наше общество, подорвать Суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они по–сути покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков. Поэтому правоохранительные органы и все общество должны проявлять принципиальность, твердость и действовать согласно конституционному принципу «Закон и Порядок».
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