«Без какого-либо административного и, тем более, политического принуждения» – Токаев о повышении популярности казахского языка

Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия, заявил Президент Касым–Жомарт Токаев на первой сессии нового органа, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что если ранее по парламентской квоте в Сенат входило 5 членов АНК, то теперь в составе Халық Кеңесі – 42 представителя этнокультурных объединений.

«Это треть всего состава, что является убедительным подтверждением важности миссии АНК для устойчивого и успешного развития Казахстана. Сейчас основная задача – настроиться на продуктивную деятельность. Прежде всего, следует обеспечить долгосрочную преемственность в подходах к укреплению межэтнического и межконфессионального согласия. Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия. Другими словами, Халық Кеңесі предстоит заняться консолидацией этнокультурных объединений и других общественных организаций, работающих в этой сфере», – сказал Президент.

На региональном уровне продолжит работу сеть «Қоғамдық келісім» на базе Домов дружбы. Представители этнокультурных объединений войдут в местные общественные советы, а также смогут участвовать в работе постоянных комитетов, отраслевых комиссий и консультативно–совещательных органов Қазақстан Халық Кеңесі.

При этом Глава государства подчеркнул, что новые возможности предполагают особую ответственность, поскольку остается немало вопросов, требующих взвешенных решений.

Отдельно Президент остановился на роли государственного языка в укреплении общенационального единства.

«Казахский язык без какого–либо административного и, тем более, политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. И все это результат нашей совместной работы на основе толерантности и убеждения», – сказал Токаев.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что развитие казахского языка не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. Он напомнил, что дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена Конституцией.